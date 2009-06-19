С помощью гипноза женщина крала вещи

В районе одесской Молдаванки сотрудниками милиции задержана 45-летня гражданка Республики Молдова, которая подозревается в воровстве с использованием гипноза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в Одесской области, в милицию обратилась одна из пострадавших - 21-летняя одесситка, которая после сеанса гипноза лишилась двух мобильных телефонов и 100 гривен.

Девушка рассказала, что к ней подошла незнакомая женщина и завела ни к чему не обязывающий разговор. С первых минут пострадавшая почувствовала недомогание и потеряла сознание, а когда очнулась, то поняла, что ее ограбили.

Сотрудники милиции Малиновского райотдела задержали грабительницу по горячим следам. При себе у нее были обнаружены таблетки клофелина, которые, как считают в милиции, мошенница использовала для усыпления своих жертв. Кроме этого, выяснилось, что ранее гостья из Молдовы уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу таким образом.