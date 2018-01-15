Юрист прокомментировал нормы о запрете допуска в школы детей без прививок

Корь остается в Украине главной темой последних дней. Из-за осложнения болезни уже скончались два взрослых человека и четыре ребенка. Но обсуждения не утихают после известия о том, что столичные детсады и школы не будут принимать детей без прививок.

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Уже с понедельника, 15 января, детей без прививок, или справки о том, что ребенок переболел, отправляют домой. В гостях в студии "Завтрака с 1+1" был Роман Бондаренко - юрист ОО "Родители SOS", который и ответил на главные вопросы о ситуации с корью.

Прежде всего он отметил, что школы или садики не имеют компетенции запрещать вести невакцинированного ребенка в коллектив. Такое решение принимается на уровне местной власти.

Согласно рекомендациям ВОЗ, эпидемия объявляется, когда зафиксировано 100 случаев заболеваемости на 100 тысяч населения. Пока в Украине нет эпидемии, есть лишь вспышка болезни. Но есть Закон о защите населения от инфекционных заболеваний, по которым дети, которые не получили профилактических прививок, не могут посещать детские учреждения. Он предусматривает исключение - когда ребенок имеет противопоказания от прививок, если по определенным причинам в больницах отсутствуют вакцины и в случае, если родители категорически против. В таком случае они пишут отказ, который хранится в медицинской карте ребенка.

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Таким образом, согласно законодательству Украины, в случае эпидемии, местная власть имеет право запретить ребенку ходить в школу. Но в этом случае начинаются недопонимание со стороны родителей. Те, кто делал детям прививки, настаивают на отстранении непривитых. А сторонники другого лагеря заявляют, что их детей лишают права на образование из-за непонятных решений?

В таком случае, по мнению юриста, вся ответственность лежит исключительно на родителях. И только им решать, делать прививки или вести ребенка в школу, несмотря на запрет, подвергая ее опасности.