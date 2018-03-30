Как сделать лето полезным для детей?

С наступлением летних каникул забот меньше лишь у детей - у родителей их только прибавляется. Три месяца отдыха ребят надо как-то организовать.

Весь учебный год наши дети трудятся по 9-10 часов в сутки - примерно столько занимают уроки в школе плюс приготовление домашних заданий, чтение, музыкальные занятия, спортивные тренировки и т.п. Их нагрузка по времени нередко превышает рабочий день взрослых. И это не может не сказаться на здоровье - известно, что у большинства ребят есть либо хронические заболевания, либо функциональные нарушения, то есть состояние предболезни. Лидируют тут болезни полости рта, опорно-двигательного и желудочно-кишечного аппарата, нарушения зрения, сосудистые проблемы.

- Первое, что могут и должны сделать родители летом, - постараться укрепить здоровье ребенка, - советует заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РФ, доктор медицинских наук Марина Степанова. - Ведь от того, как ребенок отдохнет, наберется сил в каникулы, во многом зависит его работоспособность и успешность в учебе. Советы тут традиционные, но подчас в суете мы забываем о самом простом.

1. Организуйте лето

Дело обычное: ждешь-ждешь лета, а оно наступает всегда неожиданно. И уже поздно что-либо планировать, и течет оно само по себе, ребенок слоняется дома, изводя родителей воплями: "Мне ску-учно!"

Чтобы этого не случилось, сядьте вместе с ним и составьте план на все лето: две недели проведешь в городском лагере при школе, еще на три поедешь в гости к бабушке, потом вместе с папой поедешь на море, а с мамой месяц поживешь на даче и т.п. Не суть важно, какие именно пункты плана будут включены в него, важно, чтобы каникулы были любым образом организованы. Многие семьи составляют такие планы совместно с семьями друзей: три недели ваше чадо поживет с нашим у нас на даче, потом обменяемся или в июле поедем вместе по Золотому кольцу, а в августе идем в недельный поход. Тогда дети готовятся к предстоящим событиям, осваивают туристическое снаряжение или учатся фотографировать. И все при деле.

2. Компьютер и телевизор - в отставку

Конечно, здорово, если у вас есть возможность поехать с ребенком в дом отдыха или санаторий, отправить его в загородный лагерь. Но если все же часть лета ему придется провести дома, обсудите с ним, чем он будет занят, как лучше распланировать время. Надо постараться всеми силами отвлечь его от сидения перед телевизором или компьютером. Пусть занимается спортом, играет в подвижные игры на воздухе, осваивает гитару, собирает модельки - да мало ли увлекательных вещей можно придумать.

Помните, что наиболее утомительны для детей компьютерные игры, рассчитанные на быстроту реакции: всякие "стрелялки", "бродилки", "догонялки".

Если днем он сидит дома, старайтесь вечером и в выходные дни вместе как можно больше времени проводить на улице - играйте в футбол, катайтесь на велосипеде, роликах, ходите купаться. Летние вечера длинные, и бог с ним, с домашним хозяйством: здоровье детей дороже.

3. Хочу работать

Подростки нередко стремятся в каникулы поработать. Этот вопрос тоже лучше заранее обсудить на семейном совете. Во многих городах есть специальные штабы при учебных заведениях или администрациях, которые предлагают работу для старшеклассников и студентов.

Проявите осмотрительность: узнайте, где именно можно ребятам поработать, какой будет нагрузка, кто несет ответственность за безопасность, сколько ребенок сможет заработать. Но не пускайте дело на самотек: интересуйтесь, чем там занят сын или дочка, на какой срок предлагается работа, в каких условиях, чтобы ваше чадо не переоценило свои силы и не навредило здоровью непосильной нагрузкой.

4. Лето без опасности

В каникулы необходимо позаботиться и о безопасности ребенка, особенно если он на какое-то время остается без присмотра взрослых. Помните, что в каникулы значительно увеличивается риск не только уличного, но и бытового травматизма.

Если ребенок самостоятельно отправляется в музей, компьютерный клуб или просто к бабушке, обсудите вместе с ним, каким транспортом лучше и безопасней добраться до места. Рассчитайте время, убедитесь, что он благополучно доехал.

Проверьте детское спортивное снаряжение: самокат, велосипед, роликовые коньки, бадминтон - все должно быть исправно. Убедитесь, что все в порядке и с экипировкой для этих занятий - она должна быть удобной и безопасной.

5. "Прижим" дня

Самый острый вопрос каникул - режим дня. Раннее вставание, конечно, надоедает за учебный год, и летом многие дети спят чуть ли не до обеда и слишком поздно ложатся. А это не самые здоровые привычки. Старайтесь все же сохранять более или менее привычным режим, постоянным и время, когда ребенок завтракает, обедает и ужинает - иначе будет очень трудно возвращаться к порядку в сентябре. Это, конечно, не означает, что недопустимы какие-то отклонения от режима, но они должны быть разумными.

- Наши исследования показывают, что большинство детей в течение учебного года недосыпает, - говорит доктор медицинских наук Марина Степанова. - В результате развиваются неврозы, нарастает утомление. Поэтому в каникулы эта важная для растущего организма биологическая потребность должна удовлетворяться полностью: младшеклассники должны спать не менее 10 часов, дети среднего и старшего возраста - не менее 9.

6. Мороженого - от пуза

Летом родители часто упускают контроль за питанием ребенка. И деньги на развлечения те часто тратят либо на чипсы, мороженое и газировку, либо на поход в заведения фаст-фуда. Желудкам детей это пользы не принесет. Им куда нужнее молочные, овощные, фруктовые блюда, полноценные завтраки и обеды. Попробуйте увлечь ребенка совместными кулинарными фантазиями: поручайте ему приготовить вкусный салат или десерт, привлекайте к выпечке пирога или получению свежевыжатого сока. А попутно можно и рассказывать о правилах здорового питания.

Если есть возможность провести лето на даче, предложите сыну или дочке засадить "собственную" грядку овощей или ягод, расскажите, какие блюда можно из них приготовить. Хорошо известно, как дети любят учить взрослых. Если вам удастся заинтересовать их темой здорового питания, потом сами будете выслушивать лекции о пользе и вреде тех или иных блюд.

7. К доктору Айболиту

Начало школьной жизни довольно часто вызывает обострения у ребенка хронических заболеваний. Если у вашего сына или дочки есть проблемы со здоровьем, лето - самое время спокойно заняться ими. В учебный год не всегда просто выкроить час для визита к врачу.

Воспользуйтесь каникулами, чтобы проконсультировать ребенка у педиатра, отоларинголога, окулиста, стоматолога, ортопеда или другого необходимого врача-специалиста. Нелишне будет провести часто болеющему ребенку курс физиотерапевтических процедур, заняться закаливанием или освоить упражнения для коррекции осанки.

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