Алкоголь меняет мозг - моментально

Во имя науки восемь мужчин и семь женщин пили спиртное через соломинку, лежа в магнитно-резонансном сканере.

Как показали результаты эксперимента, всего через шесть минут после употребления спиртного в количестве, эквивалентном трем кружкам пива, уровень алкоголя в крови увеличивается с 0,05 до 0,06%, и в клетках мозга происходят изменения.

В частности, мозговая ткань начинает поглощать не глюкозу (нормальную пищу мозга), а сахар, содержащийся в алкогольном напитке. И чем выше концентрация алкоголя в крови, тем сильнее сокращается уровень таких веществ, как креатин, который защищает клетки мозга. Снижается также уровень холина - компонента клеточных мембран.

Наблюдение за испытуемыми на следующий день после эксперимента показало, что изменения в метаболитах мозга полностью обратимы - при условии, что человек был здоров, а доза спиртного невелика. Но чем больше было выпито, тем хуже становятся способности мозга к восстановлению.

Ученые предполагают, что временные изменения, вызванные спиртным, формируют основу для необратимых разрушений мозга, которые происходят у алкоголиков. Чтобы выяснить это наверняка, специалисты намерены в ближайшем будущем провести ряд исследований. К слову, эксперименты, подобные описанному, прежде проводились только на животных.

Подготовлено по материалам Live Science.

compulenta.ru