Что полезного в чернике

Диетологи советуют включать в дневной рацион фрукты, овощи и ягоды разного цвета, так как они содержат различные полезные вещества и обеспечивают достаточное количество витаминов, минералов и других необходимых веществ.

Темные фрукты, овощи я ягоды содержат самое большое количество антиоксидантов, основная роль которых – предотвращение опухолей и нарушений в тканях живых организмов на клеточном уровне. Черника считается одним из лучших средств для профилактики заболеваний мочеполовой системы. Она богата антоцианинами и фенолами, свойства которых еще не изучены полностью, но доказано, что с их помощью организм противостоит процессам старения и образованию опухолей.

В рационе европейцев черника – самый богатый источник антиоксидантов. Кроме этого, она способствует сохранению остроты зрения и памяти, укрепляет сосуды, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает инфекционные заболевания и помогает поддерживать вес в норме.

Самыми полезными антиоксидантами черники являются антоцианины. Подобные вещества содержатся также в редисе, красной капусте, яблоках, ежевике и темном винограде, но черника больше остальных растений богата антоцианинами, что видно даже по ее насыщенному цвету. Еще не до конца изучено влияние черники на сгущаемость крови и закупорку сосудов, но достоверно известно, что регулярное потребление этих ягод снижает вероятность развития болезней сердца. Черника и ее родственница голубика помогают сохранить зрение и улучшают способность видеть в темноте за счет укрепления сосудов на задней поверхности глаз.

Черника содержит очень мало калорий. Необходимая дневная порция черники (небольшая тарелка) содержит всего около 40 калорий, но обеспечивает организм большим количеством витаминов и минералов, особенно витамином С, калием и железом. Каждая порция черники содержит столько же клетчатки, как и кусок черного хлеба. Замороженная черника может долго храниться в холодильнике и использоваться как добавка в каши и как самостоятельное лакомство.

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