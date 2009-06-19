Уже 40 тыс. больных гриппом A/H1N1 в 88 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 39 тысяч 620 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 88 странах и территориях, 167 заболевших скончались.

Эти данные содержатся в опубликованном сегодня коммюнике ВОЗ о числе заболевших по состоянию на 17 июня, передает РИА Новости.

Наибольшее число случаев заболевания гриппом A/H1N1 подтверждено в США (17 тыс. 855 человек, 44 заболевших скончались), Мексике (6 тыс. 241 заболевших, 108 скончались), Канаде (4 тыс. 49 случаев, семь человек скончались), Чили (2 тыс. 335 случаев, двое скончались) и Австралии (2 тыс. 112 заболевших).

В понедельник, 15 июня, ВОЗ сообщала о 35 тыс. 928 случаях заболевания людей гриппом A/H1N1 в 76 странах, 163 заболевших скончались.

11 июня ВОЗ впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.

Ученые неоднократно заявляли, что нынешняя эпидемия гриппа вряд ли повторит "испанку", которая в 1918-1920 годах унесла более 20 миллионов жизней, поскольку теперь медики и эпидемиологи намного больше знают о возбудителе гриппа и механизмах распространения болезни.