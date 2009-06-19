Осторожно! Опасный гомеопатический препарат

Органы потребительского надзора США рекомендовали прекратить использование гомеопатического средства от простуды, которое может вызвать потерю обоняния, сообщает The New York Times. Вопреки рекомендациям компания-производитель отказалась отозвать опасную продукцию.

В Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) поступило более 130 сообщений о неблагоприятном воздействии одного из противопростудных средств Zicam на ощущение запахов. Более 800 подобных сообщений были получены производителем, однако предъявить их сотрудникам FDA представители компании отказались. Претензии клиентов начались еще в 1999 году, когда фирма Matrixx Initiatives (Аризона, США) впервые выпустила гомеопатический препарат Zicam на рынок.

В 2006 году компания-производитель заплатила 12 миллионов долларов по 340 искам от клиентов, чье обоняние пострадало в результате использования указанных средств. Еще сотни исков ожидают решения суда.

Однако несмотря на предупреждения покупателей, вынесенные FDA, отзывать опасную продукцию компания отказалась. ПредставителиMatrixx заявили, что приостановили поставки Zicam и готовы возместить стоимость лекарства тем, кто этого потребует. По мнению руководства компании, действия FDA являются необоснованными.

Zicam позиционируется производителем как гомеопатическое средство. Это позволяет продавать его без специальной лицензии органов потребительского надзора США. В 2008 году продажи Matrixx составили 101 миллион долларов, около 40 миллионов было получено от продажи Zicam.

В соответствии с законодательством у FDA нет права отзывать подобную опасную продукцию, компания-производитель должна делать это в добровольном порядке. В настоящее время в Конгрессе США обсуждается возможность предоставления ведомству такого права.

medportal.ru