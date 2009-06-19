Признанная мертвой полька ожила в морге

84-летняя жительница Польши очнулась в морге после того, как врач скорой помощи констатировал ее смерть. Когда женщина из деревни Яблоново в центральной Польше потеряла сознание, ее муж вызвал скорую помощь. По словам представителя полиции Януария Маевского (January Majewski), прибывший врач счел женщину мертвой.

Бюро ритуальных услуг забрало тело женщины в морг. Однако через несколько часов сотрудник морга заметил, что мешок, в который поместили тело, шевелится, и вызвал врача. Женщину доставили в больницу близлежащего города Зволеня и госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Ее состояние расценивается как тяжелое. Полиция начала расследование происшедшего.

Необходимо отметить, что подобные случаи случаются достаточно регулярно. Так, год назад француз, которого посчитали умершим от инфаркта, ожил во время операции по изъятию органов для трансплантации. В 2007 году врачи ошибочно констатировали смерть жительницы американского штата Делавэр, которая после этого очнулась в морге, а "мертвого" жителя Венесуэлы привело в сознание вскрытие.

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