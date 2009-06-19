Почему детей Европы будут бесплатно кормить овощами?

Проблема детского ожирения уже давно перестала быть чисто американской бедой: вслед за родиной фаст-фуда на борьбу с этим недугом решительно встает и Европа, где число полных детей уже становится угрожающим, сообщает "Комсомольская правда в Украине".

По самым скромным подсчетам, в странах ЕС уже свыше 22 миллионов детей страдают от избыточного веса, а еще пять миллионов юных душ склонны к ожирению.

Спасать детей решили фруктами и овощами. Теперь с сентября европейским школярам будут бесплатно выдавать диетическую порцию, на что Еврокомиссия готова ежегодно выделять по 90 миллионов евро.

Половину этих средств должны вносить правительства стран Евросоюза, но беднейшим государствам предоставляется скидка 50%. В большинстве стран эту инициативу встретили на ура, отказались участвовать в программе только Швеция, Финляндия и Латвия. Последнюю понять легко: из-за кризиса страна оказалась на грани финансового краха - куда там думать о детском ожирении.

Тем временем, в США, где от него страдает уже каждый третий ребенок, некоторые предприимчивые рестораны уже предлагают детское спецменю. Так, в заведениях Техаса вместо излюбленных пицц, сэндвичей и арахисового масла ребятам будут предлагать исключительно полезные диетические блюда.

kp.ua