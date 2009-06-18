Египту угрожает чума?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила комиссию в ливийский город Тибрук, расположенный в 125 километрах от египетской границы, откуда поступило сообщение о вспышке бубонной чумы.

Согласно сообщению, зафиксировано от 16 до 18 предполагаемых случаев заболевания. Первый случай заболевания был зарегистрирован около недели назад. Среди потенциальных источников заражения называется употребление мяса зараженных верблюдов.

Эта вспышка стала первой в стране более чем за 20 лет. По словам специалиста по карантинным инфекциям ВОЗ в Каире Джона Джаббура (John Jabbour), правительство Ливии официально обратилось к ВОЗ за содействием в борьбе с инфекцией, которая уже унесла жизнь одного человека.

С целью предотвращения ввоза инфекции Египет временно закрыл границу с Ливией.

medportal.ru