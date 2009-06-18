В центре эпидемии ВИЧ/СПИДа - подростки из групп риска

Подростки из групп риска находятся в центре эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джереми ХАРТЛИ, презентуя результаты исследования «Подростки групп риска: доказательная база для усиления ответа на эпидемию ВИЧ в Украине», которое провели Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД».

По его словам, украинские подростки из-за определенных социальных факторов и из-за своего поведения “возглавляют эпидемию ВИЧ/СПИДа, не имея доступа к услугам по профилактике”.

“Чаще всего подростки подвергаются опасности из-за недостатка знаний о ВИЧ-инфекции, вследствие незащищенного секса и использования инъекционных наркотиков. Среди подростков, которые живут и работают на улице, лишь 9% информированы относительно ВИЧ/СПИДа”, - отметил Дж.ХАРТЛИ.

По его мнению, чтобы защитить наиболее уязвимые группы населения – подростков, сверхважно обеспечить доступ подростков из групп риска к информации, возможно, и изменив законодательство. “Профилактическая работа с подростками является чрезвычайно важной для сохранения их здоровья и эффективного противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции”, - сказал Дж.ХАРТЛИ.

В свою очередь, председатель Координационного совета организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД” Владимир ЖОВТЯК отметил, что в Украине впервые проведено исследование такого масштаба среди подростков групп риска.

“Теперь мы имеем данные, которые позволяют нам надеяться на активные действия власти относительно детей этих групп”, - сказал В.ЖОВТЯК.

Презентуя результаты исследования, председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга БАЛАКИРЕВА, в частности, сообщила, что такая доказательная база по возрастной группе детей от 10 до 19 лет была собрана впервые.

“Мы осуществили 7 исследований. Результаты исследований засвидетельствовали, что треть подростков - потребителей инъекционных наркотиков употребляют наркотики ежедневно, еще треть несколько раз в неделю. Подростки групп риска имеют более высокий риск ВИЧ-инфицирования, чем старшие по возрасту представители таких групп именно из-за недостатка знаний и незащищенных сексуальных контактов”, - отметила О.БАЛАКИРЕВА.

По ее словам, было установлено, что почти три четверти таких подростков впервые предоставили сексуальные услуги за вознаграждение до совершеннолетия, а среди девушек, которые предоставляли такие услуги, 48% не использовали презерватив в течение последнего месяца.

“Средний возраст начала предоставления сексуальных услуг за вознаграждение – 14 лет. 57% девушек, которые живут или работают на улице, предоставляли сексуальные услуги на коммерческой основе в обмен на еду, вещи, защиту”, - сообщила О.БАЛАКИРЕВА.

Исследование было проведено Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко при поддержке ЮНИСЕФ в рамках соответствующего международного проекта, который осуществлялся в семи европейских странах. Его проведению в Украине способствовали Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Государственная социальная служба для семьи, детей и молодежи.