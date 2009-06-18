Школьница сама поставила себе правильный диагноз

По словам Джессики Терри (Jessica Terry), она чувствовала себя настолько плохо, что пропустила около половины занятий в предыдущем классе. Ее беспокоили частые сильные боли в животе, лихорадка, рвота; лабораторные анализы выявили анемию (малокровие). Однако врачи не смогли поставить точный диагноз даже после биопсии кишечника – синдром раздраженного кишечника, который они заподозрили у школьницы, течет иначе.

Когда Терри, ученица Католической школы Истсайда, перешла в старшие классы, где можно выбирать изучаемые дисциплины, она решила посвятить себя гистологии – науке о строении тканей организма. Областью изучения по понятной причине стал кишечник.

Пройдя теоретическую подготовку, Терри попросила своего врача дать ей микроскопические препараты собственной ткани и приступила к их изучению. Через несколько дней она достигла успеха: в одном из образцов обнаружилась гранулема, характерная для болезни Крона – хронического аутоиммунного воспаления желудочно-кишечного тракта. В течение суток лечащий врач подтвердил этот диагноз.

В настоящее время Терри занимается написанием детской книги, посвященной болезни Крона.

mama.ru