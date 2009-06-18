Гена депрессии - не существует!

Американские ученые опровергли генетические причины возникновения клинической депрессии, сообщает Science Daily. Исследование было выполнено специалистами Национального института психического здоровья США (National Institute of Mental Health).

Связь между развитием клинической депрессии, стрессовыми ситуациями в жизни, а также наличием определенного варианта гена SLC6A4, кодирующего белок-переносчик серотонина, была выявлена в 2003 году. Группа ученых под руководством Кэтлин Мерикангас (Kathleen Merikangas) повторно изучила данные, которые были получены в ходе исследований, проведенных с 2003 по 2009 годы.

Еще раз проанализировав информацию о 14250 испытуемых, ученые пришли к выводу, что развитие депрессии связано со стрессовыми ситуациями в жизни испытуемых. Однако связь между депрессией и наличием варианта гена SLC6A4 не была подтверждена.

По словам Кэтлин Мерикангас, несмотря на то, что генетические причины развития клинической депрессии не подтвердились, исследование доказало роль стрессовых факторов в возникновении данного расстройства.

medportal.ru