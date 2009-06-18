Чем опасны овощи-скороспелки?

Измученные авитаминозом граждане не жалеют денег на свежие овощи и фрукты. Но их не по сезону ранняя зрелость вызывает множество вопросов

- Правда ли, что в ранних овощах нитратов больше, чем витаминов?

- Все без исключения ранние овощи выращены в парниках при использовании стимуляторов роста и удобрений, которые питают растения, - рассказывает Алексей Алексеенко, кандидат биологических наук, пресс-секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. - Нормы содержания этих веществ в парниковых овощах значительно выше, чем в грунтовых. Исследования показали, что именно со свежими овощами в наш организм попадает от 40 до 80% суточной нормы нитратов, которые всасываются желудочно-кишечным трактом, а потом с кровью разносятся по всему организму. Самым неприятным последствием злоупотребления свежими овощами для взрослых может стать диарея, а для детей, пищеварительная система которых ещё не до конца сформирована, - кислородное голодание. Не стоит увлекаться ранними овощами будущим мамам - это может привести к прерыванию беременности.

- Почему у импортных овощей и фруктов странный вкус?

- Большинство импортных овощей и фруктов родом из теплиц. Там они растут гораздо быстрее, чем в открытом грунте, не успевая накопить достаточно сахаров и ароматических веществ, - считает Игорь Стрижалов, доктор сельскохозяйственных наук. - Поэтому они значительно уступают своим «натуральным собратьям» по вкусу, аромату и содержанию полезных веществ. Помимо этого практически все заморские плоды срываются зелёными (чтобы не испортились в процессе перевозки), а дозревают в дороге.

- Помимо этого импортные плоды покрыты специальным воском, который не позволяет фруктам портиться, - говорит Алексей Алексеенко. - Он безопасен и разрешён для применения, но вкус фруктов точно не улучшает.

- В магазинах продаются клубни картошки весом по полкило. Как появляются на свет овощи-гиганты и не опасно ли употреблять их в пищу?

- Овощи крупного размера - выходцы из плодородных почв и выращены при обильном использовании удобрений. Многое зависит и от генетических возможностей сорта. Крупные плоды дают сорта, полученные специальным промышленным скрещиванием (по сути - гибриды). Однако употреблять в пищу любые овощи и фрукты, купленные в официальных торговых точках, можно смело - они прошли фитосанитарный контроль и соответствуют требованиям безопасности.

Как снизить уровень нитратов

Нитраты - это соли азотной кислоты (естественные соединения, в природе встречающиеся в виде минералов натриевой и калиевой селитры). Для растений нитраты - основное питательное вещество, источник азота, из которого они строят свои клетки.

Способ №1. Вымачивание

Поместите овощи в холодную воду на 15-20 минут так, чтобы жидкость полностью их покрывала.

Эффективность - снижает концентрацию нитратов на 25%.

Способ №2. Кулинарная обработка

Овощи опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности.

Эффективность - при варке в воде уровень нитратов снижается на 40-80%. При тушении и жарке - на 10%. При консервировании - на 70% (вредные вещества уходят в маринад).

Способ №3. Очистка

Удалите части, содержащие максимальное количество нитратов.

Нитраты накапливаются:

* в капусте - в верхних листьях и кочерыжке;

* в моркови - во внутренней части вредных веществ на 80% больше, чем во внешней;

* в огурцах и редиске - под кожурой;

* у свёклы - в верхушке и корне.

Эффективность - при тщательной очистке - до 70%.

aif.ru