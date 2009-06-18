Витамин D ускоряет потерю веса

Эффективнее всего диета действует на людей, в организме которых еще до начала борьбы с лишним весом обнаруживался стабильно высокий уровень витамина D, выяснили американские ученые.

Исследователи обнаружили, что повышение дозы 25-гидроксиколекальциферола (исходной формы витамина D, находящейся в крови) на 1 нанограмм способствует увеличению потери веса испытуемых на 200 грамм, пишет UPI.

Более того, выяснилось, что одновременное увеличение дозы исходной формы и активного витамина D влияет вывод из организма жиров расположенных в районе брюшной полости.

"Дефицит витамина D часто связывают с ожирением, однако до сих пор остается неясным, является ли его недостаток причиной или следствием этой болезни", - отметил в своем заявлении глава исследовательской группы доктор Шаламар Сибли из университета Миннесоты.

Результаты исследования позволяют предположить, что увеличение количества приема витамина D о время низкокалорийной диеты будет способствовать ускоренной потере веса. Однако существует необходимость проведения дополнительных клинических исследований для того, чтобы точно установить роль витамина D в процессе похудения.

point.ru