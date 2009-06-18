Черешня очищает организм от шлаков и ядов, выводит из крови вредные вещества, - рассказывает врач-фитотерапевт заведующий отделом фитотерапии медицинского центра "Юстас" Борис Скачко. - Регулирует работу всего желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику. Поэтому на черешню нужно налегать людям, страдающим запорами.

Кроме того, разноцветная горсть черешни в день - прекрасная альтернатива таблеткам от недомагания почек, гипертонии, артрита, подагры и ревматизма, атонии кишечника, колита, малокровия.

Но от вкусного лекарства придется воздержаться тем, у кого нарушена проходимость кишечника (спаечная болезнь), так как она может еще более усугубиться.

Черешню также можно использовать как средство от угрей. Дело в том, что они возникают прежде всего из-за загрязнения организма. А черешня очищает кишечник, улучшает работу печени, как следствие организм очищается, и количество высыпаний уменьшается.

Если у вас проблемы с кожей, можно не только налегать на черешню, но и делать из нее маски. Причем чем кислее ягода, тем лучше.