На Кировоградских пляжах купаться опасно

Кировоградские пляжи, расположенные вдоль реки Ингул, не отвечают санитарным нормам и опасны для купания из-за наличия в воде возбудителей кишечных инфекций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Кировоградской городской санэпидемстанции Иван КАСЬЯНЕНКО.

По его словам, анализ проб воды в реке показал присутствие в ней личинок гельминтов. Пребывание в такой воде или мытье ею овощей и фруктов могут вызывать разные кишечные инфекции, заражение глистами.

И.КАСЬЯНЕНКО отметил, что ни один из арендаторов городских пляжей не обращался в санэпидемстанцию за официальными разрешениями на открытие мест отдыха.

«На сегодняшний день территории пляжей не упорядочены, отсутствуют кабинки для переодевания, туалеты, контейнеры для мусора, дно водоема не обследовано водолазами, не организована работа спасательных служб. Купаться в таких местах опасно», - отметил главный санврач Кировограда.