Петрушку ешьте каждый день!

Листья петрушки содержат С, Е, В, бета-каротин. 8 минералов: кальций, магний, фосфор, калий, цинк, железо, фтор, селен. 5 вспомогательных групп веществ: эфирные масла, флавоноиды, гликозиды, терпены и инулин.

Петрушка считается одним из лучших афродизиаков для мужчин. Эффект после приема «зеленой виагры» наступает на следующий день.

По содержанию каротина (предшественника витамина А) петрушка — вторая после моркови, поэтому она полезна всем, у кого плохое зрение.

- Благодаря витаминам группы В и флавоноидам от петрушки снижается давление, поэтому отвар петрушки* – незаменим для гипертоников.

- Благодаря селену петрушка оказывает профилактическое противораковое действие.

- Петрушка обладает мочегонным действием, поэтому она пригодится тем, кто хочет снять отеки.

- Снижает уровень сахара в крови благодаря инулину.

- Маски из петрушки омолаживают, отбеливают и избавляют от веснушек кожу.

- Если ту же маску втирать в кожу головы, то она приостанавливает облысение.

Можно добавлять в салаты, по 50 г в день на человека (небольшой пучок).

Отвар петрушки: залейте 50 г зелени петрушки 500 мл воды, кипятите 15 минут, затем процедите. Употребляйте по 100 г утром (выпьете вечером — будет бессонная ночь). Для маски зелень и корни петрушки мелко нарежьте и разотрите, чтобы выступил сок. Сок наносите на чистую кожу лица на 20 минут, затем смойте теплой водой, 3 раза в день, курс 10-14 дней. При облысении ежедневно в течение 3-4 недель втирайте сок в волосистую часть головы, оставив на 20 мин., после чего смыть теплой водой.

! Употребление петрушки противопоказано людям с пониженным давлением.