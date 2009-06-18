Причины женского алкоголизма

Особенностью женского алкоголизма является большая психологическая подоплека, чем у мужчин. Чаще всего у женщин пристрастие к алкоголю развивается на почве одиночества (вдовство, распад семьи), потери близких (смерть детей). Стрессам подвержены домохозяйки, которые ради семьи жертвуют работой, карьерой. Дети вырастают, муж пропадает на работе, начинает изменять жене. На этой почве возникает одиночество, чувство горького разочарования, обиды. Женщины гораздо более эмоционально реагируют на стрессовые ситуации, "погружаются в несчастье", и ищут немедленного разрешения, выхода из психотравмирующей ситуации, жаждут горячей поддержки и сочувствия. При отсутствии поддержки на помощь приходит алкоголь, который на начальных этапах употребления быстро приносит облегчение, дает ощущение эйфории. Кроме того, играет роль фактор доступности алкоголя.

Пристрастие к алкоголю у женщин формируется быстрее, чем у мужчин. Для родственников это часто остается незамеченным, так как из-за осуждения и неприятия обществом пьющих женщин, они стараются скрыть злоупотребление алкоголем, часто пьют в одиночку или в компании таких же "несчастных" подруг. Критика к своему состоянию полностью отсутствует. Родственники замечают проблему и обращаются к специалисту уже на развернутой стадии заболевания, когда пьянство носит запойный или ежедневный характер и сформирован абстинентный синдром.

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