Целеустремленные люди живут гораздо дольше

Пожилые люди, у которых есть какая-либо цель, живут дольше, чем их сверстники, подобной цели не имеющие. Это показало исследование Университета Rush. Его специалисты проводили пятилетние наблюдения за примерно 1200 пожилыми американцами. За это время ушли из жизни около 150 участников эксперимента.

Авторы исследования анализировали состояние физического и психологического здоровья пожилых людей, кроме того регулярно проводились анкетирования, с помощью которых определялись уровень достатка, степень религиозности, семейные обстоятельства и моральное состояние.

Как оказалось, наличие смысла жизни - то есть, какой-либо стратегической задачи, которую ставит перед собой человек - существенно (на 50%) снижает его шансы на преждевременную смерть. Эта зависимость срабатывает для представителей обоих полов, всех расовых и этнических групп. В свою очередь, чаще всего уходят из жизни люди, которые полностью поглощены рутиной и утратили мечту.

ubr.ua