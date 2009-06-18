В Полтаве открыли Центр СПИДа

В Полтаве торжественно ввели в эксплуатацию стационарное отделение областного Центра профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом.

Как передает корреспондент УНИАН, оно рассчитано на 37 коек, среди которых 6 - для оказания экстренной помощи, 6 - для проведения интенсивной терапии, 7 - для лечения оппортунистических инфекций и 18 - для больных с инфекционными поражениями нервной системы.

В торжествах по поводу открытия Центра приняли участие председатель Полтавского областного совета Александр УДОВИЧЕНКО, председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, медики и другие. Отмечалось, что на проведение капитального ремонта помещения бывшей психбольницы и открытие Центр СПИДа было затрачено около 5,5 млн. грн. Центр строили с 2005 года.

«Этот центр сегодня отвечает европейским нормам, и область обеспечила нормальные условия этим больным», - сказал А.УДОВИЧЕНКО.

Губернатор В.АСАДЧЕВ считает, что с полтавским центром может сравниться только Киевский городской центр СПИДа.