Когда тест на беременность обманывает

Более тысячи британских женщин были обследованы за последние три месяца с помощью некачественного теста на беременность, сообщает BBC News.

Британское Агентство по использованию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency), ссылаясь на большое количество ложноотрицательных результатов, отозвало все неиспользованные диагностические тесты. Всего, по данным агентства, в клиники поступило 3 тысячи таких комплектов.

В агентстве полагают, что ложноотрицательные результаты получило небольшое количество женщин, но все же рекомендуют всем, кто проверялся на беременность в течение последних 12 недель, обратиться к врачу.

Тесты были выпущены американской компанией SA Scientifiс, представители которой заверяют, что перед отправкой врачам, вся продукция проходит контроль качества.

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