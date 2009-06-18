Будут ли медики ездить в транспорте бесплатно?

Бюджетная комиссия Киевского городского совета сегодня на заседании поддержала проект решения о бесплатном проезде работников медицинской отрасли города в коммунальном пассажирском транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня практически единогласно.

Кроме того, раньше проект был согласован постоянными комиссиями Киеврады по вопросам транспорта и по вопросам медицины.

Представители Главного финансового управления КГГА, которые присутствовали сегодня на заседании бюджетной комиссии, в свою очередь, подтвердили возможность реализации отмеченного проекта за счет средств бюджета, предусмотренных на этот год для Главного управления транспорта или для Главного управления здравоохранения.

Как отметили в финуправлении, есть два варианта обеспечения бесплатного проезда для медиков: выдача проездных билетов или прямое финансирование ущерба, связанного с перевозкой врачей и медсестер, транспортным предприятиям. По их подсчетам, на это необходимо около 8 млн. грн. в расчете на 4 тыс. 129 медработников столицы (согласно данным Главного управления здравоохранения, переданным в финуправлении КГГА).

Вместе с тем, по данным фракции БЮТ в Киевраде, которая готовила проект решения, достаточно будет выделить около 700 тыс. грн. на обеспечение реализации решения.

Как отметил депутат от БЮТ Сергей МЕЛЬНИК, скорее всего, эти подсчеты учитывают штатное расписание, которое имеет управление здравоохранения, в то же время реально в Киеве работает около 1 тыс. врачей, выезжающих на вызовы домой к больным, и приблизительно такое же количество медсестер. Кроме того, он считает, что подсчеты финуправления сделаны на год, а если учесть оставшиеся полгода, то сумма будет приблизительно такой, как предлагает БЮТ.

В то же время проектом решения предусмотрено, что КГГА должна поручить своим подразделениям определить сумму необходимых средств и источника их обеспечения. Сам же проект предусматривает, что бесплатный проезд предоставляется по предъявлению удостоверения с места работы.

“Участковый врач и участковые медсестры предъявляют удостоверение, что они действительно работают в этой должности, и на основании этого получают бесплатный проезд”, - сказал С.МЕЛЬНИК.

В БЮТ рассчитывают, что завтра Киеврада примет это решение.