В Николаеве растет количество больных гепатитом А: трое пациентов - в тяжелом состоянии (видео)

В Николаеве продолжает расти количество больных гепатитом А.

Как пишет ТСН, на сегодня в Николаеве гепатит А диагностирован 62 пациентам. В тяжелом состоянии двое взрослых и ребенок.

Медики уверяют, это - вспышка болезни, об эпидемии речь.

По предварительной информации, все больные употребляли разливную воду.

Ее недостаточное очищение, скорее всего, и стало причиной массового заболевания.

Часть киосков, которые продают воду на разлив, закрыты и работать не будут до получения результатов проб воды.

Полиция открыла уголовное производство.