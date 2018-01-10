В Николаеве растет количество больных гепатитом А: трое пациентов - в тяжелом состоянии (видео)

10:44, 10 января 2018
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Медики уверяют, это - вспышка болезни, об эпидемии речь не идет.

УНИАН

В Николаеве продолжает расти количество больных гепатитом А.

Как пишет ТСН, на сегодня в Николаеве гепатит А диагностирован 62 пациентам. В тяжелом состоянии двое взрослых и ребенок.

Медики уверяют, это - вспышка болезни, об эпидемии речь.

По предварительной информации, все больные употребляли разливную воду.

Ее недостаточное очищение, скорее всего, и стало причиной массового заболевания.

Часть киосков, которые продают воду на разлив, закрыты и работать не будут до получения результатов проб воды.

Полиция открыла уголовное производство.

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Теги: #гепатит А#вспышка гепатита в Николаеве