Донетчина: преступники продавали детей для трансплантации органов

Работники СБУ в Донецкой области пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась торговлей детьми для принудительного донорства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, ребенка, который был спасен сотрудниками СБУ, во время их задержания злоумышленники предварительно обследовали и лечили, готовя для принудительного донорства.

Установлено, что воплощая преступный замысел, несколько жителей Краматорска, которые входили в состав ОПГ, нашли на железнодорожном вокзале города Славянска беспризорного ребенка 1998 г.р., который был воспитанником местного интерната, в который он попал как ребенок без родительской опеки. Через несколько месяцев пребывания в интернате мальчик оттуда убежал и определенное время занимался бродяжничеством.

Убедившись, что ребенка никто не ищет, лидер группировки пообещал устроить его в спортивную школу, для чего якобы нужно было пройти соответствующее обследование и пожить во временном помещении под присмотром взрослых. В действительности медицинские справки необходимы были злоумышленникам для подтверждения отсутствия у мальчика хронических болезней.

Удерживая ребенка на разных арендованных квартирах, злоумышленники по Интернету активно подыскивали покупателя, рассчитывая получить за мальчика 60 тыс. евро.

По словам М.ОСТАПЕНКО, понимая, что речь идет об опасности жизни ребенка, сотрудники СБУ тщательно готовили спецоперацию, в которой роль потенциального покупателя сыграл один из оперативных сотрудников. Во время торгов ему даже удалось уменьшить цену за мальчика почти в два раза.

Членов группировки сотрудники спецподразделения «Альфа» задержали сразу после того, как они получили деньги, а ребенок оказался в автомобиле правоохранительных органов.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, о цинизме злоумышленников свидетельствует их ответ на вопрос, поставленный оперативником в ходе переговоров о возможном удалении почки у ребенка: «Делайте что угодно, нам не интересно», - ответили они.

По материалам СБУ прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Все трое задержанных сейчас находятся под стражей в Донецком следственном изоляторе.