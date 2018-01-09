В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут официально выбирать себе врача

Старт кампаниипо выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении сказано, что до апреля подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.

«Это сделано для того, чтобы врачи имели время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронного здравоохранения», - отмечают в Минздраве.

В сообщении также сказано, что коммунальные учреждения первичной помощи в 2018 году должны реорганизоваться в некоммерческие коммунальные предприятия.

При этом отмечается, что только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.

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В Минздраве отмечают, что в 2018 году коммунальные учреждения первичной помощи должны обеспечить компьютеризацию, выбрать Медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, получить электронные цифровые подписи для учреждения и врачей.

Также необходимо «привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствие с табелем технического оснащения, обеспечить оказание первой медицинской помощи (ПМП) в выходные, праздники и для замены основного врача в отпуске, на больничном или во время повышения квалификации».

По данным Минздрава, в январе будет объявлен конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья Украины, и «до июля НСЗУ будет создана и начнет работу».

Как известно, с начала года в Украине стартовала реформа медицинской сферы.

Реформа началась с первичного звена медицинской помощи, то есть семейных врачей, терапевтов и педиатров. По данным Минздрава, все услуги, которые предоставляют эти врачи будут 100% покрываться из государственного бюджета.

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С 2018 года учреждения первичной медицинской помощи, заключившие контракты с НСЗУ, начнут получать финансирование по новой модели - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали договор.