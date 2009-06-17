Украинские врачи не выполняют приказ Минздрава

Правила прописывания лекарств, которые советовали ввести многие специалисты, формально утверждены Министерством здравоохранения Украины, но фактически не действуют.

Об этом свидетельствует эксперимент, проведенный бюро журналистских расследований «Свідомо».

В марте с. г. министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ своим приказом утвердил Национальный формуляр, который четко описывает, какие лекарства нужно назначать при каких болезнях. Он, в частности, был создан для того, чтобы обезопасить пациентов от ненужных им лекарств, назначаемых врачами за взятки от фармацевтических компаний.

Для проведения эксперимента бюро договорилось с 23-летним юношей, подозревавшим у себя гастрит.

По просьбе «Свідомо» одна из ведущих частных клиник Киева обследовала пациента, диагностировала у него хронический гастрит и угрозу рака пищевода, и назначила лекарства в соответствии с Национальным формуляром.

После этого, имея на руках результаты обследования, участник эксперимента посетил пять случайно выбранных киевских поликлиник.

Лишь в двух назначенное лечение частично соответствовало правилам. При этом в одной из этих поликлиник срок приема лекарств был слишком мал для полного излечения, а в другой - вместе с предусмотренными правилами было прописано четыре лишних препарата.

Еще в двух поликлиниках врачи рекомендовали других специалистов, отказавшись назначать лечение. В пятой по счету поликлинике врач прямо в кабинете продал участнику эксперимента лекарство, не соответствующее формуляру, плюс предложил купить биологически активную добавку и устройство под названием «структуризатор воды».

«Национальный формуляр разрабатывали десять лет 47 научных учреждений. На него возлагали большие надежды как на средство снижения вала ненужных препаратов. Но Минздрав не предусмотрел ни малейшей ответственности за нарушение стандартов. Фактически, он создал справочник, а не правила для врачей», - говорит автор расследования Александр АКИМЕНКО.

По оценкам Валентина ПАРИЯ, одного из разработчиков формуляра, 60% прописываемых в Украине лекарств - лишние.