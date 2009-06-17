Чем полезен творог и кому его нужно кушать обязательно

Творог получают путем тепловой обработки кисломолочных продуктов, в процессе которой происходит свертывание молочного белка, - казеина. Молочный белок в таком виде легче усваивается. В состав сыра входит много полезных веществ.

Особенно от ценен для тех людей, у которых больна печень. Творог предотвращает жировое перерождение органа, если организм накопил вредные вещества, алкоголь. Поэтому при гепатитах, нарушении процессов выведения желчи, цирроза или болезней поджелудочной железы необходимо употреблять свежий творог.

Незаменим этот продукт и для тех, кто болен атеросклерозом и ожирением. Вещества, что входят в состав творога, нормализуют жировой обмен в организме. Но с этой целью следует употреблять только обезжиренный творог.

Перетертый, гомогенный, творог усваивается особенно легко, не раздражая желудок и кишечник. Именно поэтому его употребляют с лечебной целью при желудочно-кишечных заболеваниях. С этой целью лучше всего выбрать творог диетический, нулевой или 5,5% жирности. Годится и творог сметаноподобной консистенции. Главное, чтобы кислотность его была как можно ниже.

Особенно внимательными с выбором творога следует быть больным с язвой или гастритом. Он также полезен для них, но кислотность обычного творога очень высока для таких больных. В период обострения лучше кушать пресный творог.

Приготовить его можно дома. К 1,5 л только закипевшего молока добавить пол-литра кефира. Полученную смесь откинуть на сито - творог готов. Пресный творог также можно смешать со сметаной.

В народной медицине творог применяют еще и внешне - для лечения воспаления легких и бронхитов.

С этой целью из кислого творога (который уже имеет запах уксуса) делают компрессы. 200 г творога смешивают со столовой ложкой меда. Полученную смесь выкладывают ровным слоем на ткань, сверху накрывают. Компресс прикладывают ко спине, накрывают чистой бумагой, слоем ваты. Такие компрессы лучше делать на ночь.