Клетки мозга выключаются после еды

По данным нового исследования, испанская традиция сиесты имеет глубокие физиологические предпосылки.

Ученые из Университета Манчестера (Великобритания) обнаружили, что клетки мозга, отвечающие за состояние бодрствования, "выключаются" после еды.

Это открытие может сыграть важную роль в разработке методов лечения ожирения и пищевых расстройств, а также в изучении нарколепсии.

"Люди, как и животные, становятся сонливыми и менее активными после еды. Мы выяснили, что повышение уровня глюкозы в крови приводит к тому, что определенные клетки мозга перестают посылать сигналы, заставляющие организм бодрствовать", - объясняет автор исследования Денис Бурдаков.

Группа ученых под руководством Бурдакова выяснила, что глюкоза действует на клетки, синтезирующие орексин (гормон, влияющий на сон и бодрствование). Неправильная работа этих клеток может привести к нарколепсии (неконтролируемому засыпанию) и ожирению.

Есть данные, что эти клетки также играют роль в процессе обучения, в формировании зависимостей, влияют на поведение, направленное на получение удовольствия. В мембране нейронов, секретирующих орексин, ученые обнаружили канал, чувствительный к колебаниям уровня глюкозы в крови. Этот механизм позволяет объяснить возникновение сонливости после еды или тот факт, что голодный человек не может заснуть.

news.open.by