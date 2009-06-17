Какие участки на теле «любит» рак кожи

Любимые места локализации рака кожи - это лоб, особенно у мужчин с залысинами, участки переносицы, под глазами, на ушах, плечах, передней части груди, рассказала УНИАН директор Института дерматологии и косметологии профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ.

Эти места чаще всего поддаются инсоляции и вредному влиянию солнечного облучения. В результате его аккумуляции происходят мутации в ДНК клеток, изменения в их генетической памяти, запускается механизм неконтролированного деления. После нескольких месяцев или лет на этом участке появляется атрофия, она постепенно увеличивается, иногда может прорастать в глубину. Опухоль может разрушить и костную, и соединительную, и жировую ткани.