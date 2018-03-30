Что лечит вода

Что для нас вода? Только ли влага, которой можно утолить жажду и вымыть тело? Комментарий на это дает эксперт - биолог и психолог-практик Алексей Коляда.

Вода освобождает от ролей

Психологи считают, что вода не только физическая субстанция, в нашем мироощущении она некая грань, за которой лежит другой мир. Необязательно "тот свет", хотя народы почти всех древних культур считали, что душа человека, покидая этот мир, пересекает воду: уплывает за реку. Восприятие воды как грани прочитывается в таких выражениях, сохранившихся до наших дней, как "поехать за реку...", "гулять за рекой..." - то есть отказаться от общепринятых норм поведения, выйти за рамки того пространства, которое живет по определенным законам. Именно поэтому купцы на Руси раньше ездили кутить "за реку". И мы до сих пор любим устраивать пикники и шашлыки именно у воды, а не в поле, например, или на лесной поляне, хотя сами не всегда это осознаем. Вода раскрепощает, дает ощущение, что мы можем сбросить маски, которые вынуждены носить в повседневной жизни, хоть на время отказаться от своих ролей и почувствовать себя естественно и беззаботно.

...очищает душу

Пока утром не умоешься, ходишь сам не свой. Ополоснул лицо, принял душ - и совсем другое настроение. И вряд ли такую смену состояний можно объяснить только физиологическим воздействием воды на кожу. Мол, смена температур тонизирует и бодрит... Если выйти неумытым на мороз, почему-то явная смена температур бодрости не приносит. А вот как бы ты ни устал, после душа и уж тем более после купания в море, реке или озере сразу, становится легче. Умылся после тяжелого разговора - и смыл гнев, страх, огорчение. Теперь можешь спокойно оценить ситуацию. Есть люди, которые обязательно умываются, вернувшись с работы домой: говорят, что смывают отрицательные эмоции, накопленные за рабочий день, не несут их в семью.

Это чувство очищения, нового цикла, новой жизни, которое приносит вода, люди подметили давно, именно этот смысл несет купание в обряде крещения.

...помогает найти истину

Психологи говорят: прикосновение к первоисточнику оказывает на человека необычайно глубокое действие. Это подметили еще идеологи древних культур, на этом явлении основываются и современные психотерапевтические школы. Если у человека было травмирующее переживание, последствия которого ему мешают жить, надо вернуться к этому переживанию, осознать его и прожить еще раз. И тогда все встанет на свои места - последствия больше не будут беспокоить.

Вода для нас - исток, первоначальные переживания, связанные и с моментом рождения, и, более глубоко, с моментом возникновения жизни. Когда человек кожей чувствует воду, смотрит на нее, слышит ее, ему становится спокойно, хорошо, суетные мысли уходят, он может взглянуть на мир чуть шире, найти новые смыслы в своей жизни.

...омолаживает

Бегущий ручей, барашки морских волн, потоки реки, обтекающие корягу или камень... Вид воды - это непрерывная смена не повторяющихся форм. Рисунок воды все время разный. И шум волн, журчание ручья, гул водопада - звуки не однообразные, они сливаются в некую мелодию.

Когда мы наблюдаем явления, в которых каждый последующий момент не повторяет предыдущий и никогда не повторит, мы, даже умудренные опытом взрослые люди, оказываемся в состоянии ребенка, которому ничего пока не известно, потому что он только начинает познавать мир. Наблюдая или слушая воду, мы как бы возвращаемся в детство, чувствуем себя моложе.

Так что смотреть на текущую воду - все равно что есть сказочные молодильные яблочки.

...лечит

А еще созерцание воды лечит душу, помогает разобраться в своих переживаниях. У психологов есть такой тест: человеку показывают картинки с неопределенными размытыми пятнами и спрашивают, что это такое. Всматриваясь в эти разводы, человек видит то, что его беспокоит в этот момент, связывает эти абстрактные картинки с проблемой, которая наболела. Вот и наблюдение за постоянно меняющимся абстрактным рисунком бегущей воды создает психотерапевтический эффект. Мы невольно начинаем ворошить свои переживания, анализировать их, видеть себя как бы со стороны и постепенно понимаем, что происходит с нами и вокруг нас.

...дарит отдых

Без воды отдых не отдых. И это прекрасно понимают владельцы курортных гостиниц, расположенных не на берегах озер, рек и морей. Поэтому обязательно строят при гостиницах бассейны, часто с фонтанами и водопадами, чтобы вид и звук бегущей воды услаждал взор и слух отдыхающих.

Любой, кто интересовался ценами на дачные участки, знает, что "сотки" у реки, озера, даже маленького прудика стоят дороже тех же "соток" вдали от водоемов. Хозяевам безводных участков остается довольствоваться летними фонтанчиками у крыльца. Кстати, и сегодняшняя мода на комнатные фонтаны вполне рациональна - горожане, которые испытывают постоянный стресс от вида однообразной урбанистической среды, от шума и стремительного темпа жизни, растянувшись вечером на диване и глядя на весело журчащую воду, получают полноценный релакс.

Кстати

Однообразные звуки - например, капли, падающие из плохо закрученного крана, - раздражают. И созерцание однообразных картин угнетает психику.

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