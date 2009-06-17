Дорожная больница отсудила у Киевсовета свою землю

Согласно иску столичной прокуратуры суд отменил решение Киевсовета о передаче земельного участка площадью 0,308 га в центре города, который имела право занимать Дорожная клиническая больница №1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 10 июня 2009 г. удовлетворил иск столичной прокуратуры о защите интересов Дорожной клинической больницы №1.

Суд признал законными и обоснованными доводы прокурора относительно грубого нарушения Киевсоветом требований земельного законодательства, в результате чего Дорожная клиническая больница №1 в свое время была незаконно лишена права пользоваться земельным участком площадью 0,308 га по улице Михаила Коцюбинского, 8-а. Эта земля, которая является государственной собственностью, решением Киевского городского совета №1103/1764 от 12 июля 2007 г. была передана коммерческому предприятию ЗАО «Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте» для строительства подпорной стенки с устройством подземного автопаркинга и офисных помещений с дальнейшей их эксплуатацией и обслуживанием.

Прокуратура города 25 марта 2008 г. подала в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным соответствующего решения Киевсовета. Решением Хозяйственного суда столицы от 20 ноября 2008 г. в удовлетворении иска прокуратуры было отказано.

Отмеченное судебное решение было успешно обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке.