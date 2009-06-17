Заболевания полости рта приводят к импотенции?

Заболевания полости рта, такие как периодонтит, не вылеченные вовремя, вполне могут привести к импотенции, считают ученые.

Исследовав 815 половозрелых мужчин, медики пришли к выводу, что в тех случаях, когда в ротовой полости наличествует воспаление корневой оболочки зубов и примыкающих к ней тканей, обычно являющееся следствием кариеса, эректильная дисфункция (импотенция) является в форме от умеренной до тяжелой в 15,8% случаев. Напротив, если ротовая полость не поражена, то дисфункция наблюдалась лишь в 2,1% случаев.

Вместе с тем, подчеркивают израильские врачи, статистическая выборка крайне мала и потребуется еще несколько раундов расширенных обследований, чтобы добиться хоть сколько-нибудь серьезных результатов.

В ходе работы исследователи также определили наличие некоей связи между заболеваниями полости рта, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

likar.info