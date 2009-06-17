Причины выпадения волос у женщин

Выпадение волос - весьма распространенная проблема, с которой, вопреки бытующему мнению, женщины сталкиваются не реже мужчин. Облысение у женщин встречается гораздо чаще, чем нам хотелось бы. Однако не все так безнадежно: женское облысение поддается излечению намного эффективнее, поскольку в большинстве случаев оно вызвано временными проблемами со здоровьем, которые вполне можно решить.

Существует несколько основных причин женского облысения. Важно определить причину выпадения волос - это поможет подобрать правильное лечение.

Самые распространенные причины выпадения волос:

- андрогенетическая алопеция: эта форма выпадения волос передается по наследству. Как правило, андрогенетической алопеции подвержены 50% мужчин и небольшой процент женщин в возрасте старше 40.

- гормональные изменения: у некоторых женщин в климактерический период начинают редеть волосы, что вызвано гормональными изменениями.

- беременность: выпадение волос в период беременности связано с нарушением метаболизма, ведь организму приходится по-новому распределять силы - совмещать питание ребенка с сохранением нормальной жизнедеятельности будущей матери. Иногда беременные женщины по этой же причине (нарушение метаболизма) сталкиваются с другими проблемами, например, недостатком кальция в организме. Как правило, выпадение волос прекращается через месяц-полтора после рождения ребенка.

- стресс: стресс - самая распространенная причина выпадения волос как у женщин, так и у мужчин. Эту причину облысения непросто установить, поскольку первые признаки выпадения волос могут проявляться лишь через три месяца после пережитого стресса. Физическое перегрузки и эмоциональные напряжение всегда отражаются на состоянии организма. Результат стресса - выпадение волос, ломкость ногтей, зубные боли и потеря здорового блеска кожи.

- диеты и голодание: некоторые женщины периодически соблюдают радикальные диеты, с помощью которых надеются сбросить лишний вес за рекордно короткое время. Не забывайте, что питание влияет на рост волос. Сторонницы радикальных диет могут столкнуться с рядом непредвиденных последствий своего опрометчивого выбора, например, потерей естественного блеска кожи, ломкостью ногтей и даже выпадением волос.

Однако не стоит отчаиваться - все виды выпадения волос, кроме наследственного, поддаются лечению. Единственное средство против наследственного облысения - пересадка волос или ношение парика.

Лечение выпадения волос

- Тоник для волос: сегодня в продаже имеется огромное количество средств для укрепления волос. Некоторые из них можно использовать даже в душе, другие следует наносить после приема душа. Тоники для волос чрезвычайно эффективны - разумеется, если вы точно следуете всем указанием.

- Маска для волос: как и тоник, маска оказывает целебное действие, однако ее следует обязательно смывать через некоторое время. Маска увлажняет и питает волосы от корней до самых кончиков. Наносите маску ежедневно перед душем, как указано на упаковке.

- Лекарственные препараты: если вам неохота заниматься подбором средств для восстановления волос, можете воспользоваться специальными лекарственными препаратами, которые продаются в аптеке. Такие лекарства укрепляют как волосы, так и ногти. Они очень эффективны, если в точности соблюдать указания на упаковке. Залог здоровья и красоты волос - соблюдение правильного режима питания и избежание стрессов. Улучшить самочувствие и повысить активность организма поможет здоровое питание и регулярные занятия спортом.

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