Чем опасны авиаперелеты

Многие люди опасаются авиаперелетов. Этому способствуют участившиеся сообщения об авариях воздушного транспорта и террористических актах на борту авиалайнеров. Гораздо менее известно о том, что даже удачный перелет может стать причиной смерти ничего не подозревающего пассажира.

Речь идет о так называемом синдроме «эконом-класса». Конечно, это название не совсем верно. Пассажиры первого класса также попадают на больничную койку или умирают, и проблема не в цене билета. Тесные салоны самолетов, длительная неподвижность в неудобном сидячем положении, недостаток жидкости, — все это является теми факторами, которые способствуют развитию синдрома.

При длительной неподвижности в глубоких венах ног образуются тромбы — сгустки крови. Они могут быть разного размера, от этого зависит, будут ли внешние проявления заболевания. На самом деле, в большинстве случаев никаких симптомов нет. Как показали исследования, до 10 процентов пассажиров авиалайнеров страдают от тромбозов, но для большинства это проходит без последствий.

Однако если достаточно большой тромб отрывается от стенки вены, он может закупорить легочную артерию, при этом развивается очень тяжелое состояние под названием тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), которое проявляется резкой болью в груди, затрудненным дыханием, а спустя несколько минут — остановкой сердца. Не всегда приступ начинается в воздухе. Многие обращаются к врачу только через несколько дней, что затрудняет оценку реальных масштабов явления.

Защититься от синдрома эконом-класса вполне реально. Врачи, давно работающие над этой проблемой, рекомендуют пассажирам пить больше жидкости, больше двигаться. В Великобритании разработано даже специальное устройство — Airogym, которое представляет собой подушечку с двумя камерами. Поочередное сокращение мышц при надавливании на подушечку предупреждает образование тромбов.

Другой метод — ношение специальных эластичных гольфов во время полета. Такими снабжают пассажиров некоторые авиакомпании. Британские ученые, которые в конце прошлой недели сообщили об испытаниях этой методики, утверждают, что ни у одного пассажира из числа тех, кто надевал специальные гольфы на время полета, не было выявлено признаков тромбоза.

Некоторые врачи также советуют принять перед полетом таблетку аспирина. Это лекарство разжижает кровь и предотвращает образование тромбов.

Понимание того, что пассажиров необходимо защищать от синдрома «туристического класса» есть у руководства многих авиакомпаний. Пока никто не ведет речи о том, чтобы переустроить салоны авиалайнеров, дав пассажирам больше простора для движений, но объяснить пассажирам опасность тромбозов и снабдить их средствами защиты вполне реально уже сейчас.

medportal