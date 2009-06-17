Кличко просит Ющенко защитить поликлинику от выселения

Депутат Киевского городского совета Виталий КЛИЧКО обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием защитить трудовой коллектив Физиотерапевтической поликлиники столицы от посягательств чиновников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Блока Кличко.

Как заявляют представители этой политической силы, чтобы получить здание у Золотых ворот, городская власть “с грубыми нарушениями выбрасывает на улицу” коллектив медучреждения.

«В ход идут и служебный подлог, и угрозы, и даже попытки силового захвата здания, которое поликлиника занимает с конца 19-го века. Господин Президент, есть ли в государстве закон, согласно которому медицинские сестры и врачи в историческом сердце Киева должны защищать голыми руками свое здание от вооруженных юнцов?! Когда из уст заместительницы городского председателя и начальника управления здравоохранения Киева в сторону медиков раздаются ругательства и угрозы?!», - говорится в письме В.КЛИЧКО к Президенту, сообщает пресс-служба блока.

В.КЛИЧКО отмечает также, что ст. 49 Конституции Украины запрещает сокращать сеть учреждений здравоохранения. Вместе с тем, заявляет он, под предлогом проведения капитального ремонта, на который в городском бюджете не заложено ни копейки, коллектив поликлиники в прямом смысле слова выбрасывают на улицу.

По словам В.КЛИЧКО, власть Киева “в погоне за обогащением от передачи здания под очередной ресторан или кафе” зарится на единственное медицинское учреждение в Украине, которое предоставляет бесплатное комплексное физиотерапевтическое лечение.

«От имени столичной общины, десятков тысяч медиков обращаюсь к Вам, уважаемый Виктор Андреевич, и прошу наконец обратить внимание на беспорядок, царящий в Киеве. Ситуация в медицинской отрасли является одной из наиболее кричащих: задержка с выплатой зарплаты и доплат, выселения из помещений, нехватка элементарных медикаментов и питания для больных. Именно это характеризует медицину Киева, которая еще три года назад была образцовой для государства», - подчеркивает В.КЛИЧКО в обращении к главе государства.