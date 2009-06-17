Президент проведёт совещание по реформе медицины
На следующей неделе
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует на следующей неделе провести совещание по реформе медицины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Черкассах.
«Я хотел бы через несколько дней провести соответствующее совещание с участием представителей местной и центральной власти, во время которого мы бы сформировали логику проведения медицинской реформы в Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент подчеркнул, что рассчитывает на участие в медицинской реформе всех ветвей власти, учитывая то, что здоровье человека должно быть безусловным приоритетом для любого государства, в том числе и Украины.
«Нам нужно много партнеров в правительстве, среди министров, медиков», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Президент выразил надежду, что комплексная реформа здравоохранения в Украине будет начата с сентября этого года.
Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что на базе Черкасской области будет проведен отраслевой эксперимент по реформированию медицины.
По его мнению, увеличение в два раза ресурсов лечебных учреждений, которое произошло за последние годы, не принесет результата без реформирования отрасли.
Украина имеет самую высокую смертность среди стран Европы, в то же время, Украина имеет большее количество учреждений здравоохранения на 10 тыс. населения, чем любая европейская страна, отметил глава государства.
По его словам, в Украине этот показатель составляет 0,63 на 10 тысяч населения, тогда как в странах Европы – 0,31. В Украине на 10 тысяч населения приходится 91 больничная койка, а в странах Европы – 55. Украинские больные в среднем находятся в больнице 12,8 дней в год, в странах Европы – 9,2, сообщил Президент.
По мнению В.ЮЩЕНКО, в украинских больницах лечат долго, неэффективно и дорого.
По его словам, в Украине нужно организовать первичную медицину. В развитых странах 95% всех медицинских услуг населению обеспечивают именно учреждения первичной медицины, а в Украине – наоборот, отметил Президент. По его словам, чем ближе к человеку учреждения здравоохранения, тем меньше услуг они предоставляют.
Президент привел такую статистику: 66% обращений людей в учреждения здравоохранения необоснованные. По его мнению, это иллюстрирует те плохие традиции, которые независимая Украина получила в наследство от СССР.
Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, в Украине кроме Министерства здравоохранения, есть еще 17 ведомств и министерств, которые имеют свои мини-министерства здравоохранения – ведомственные поликлиники, больницы, оздоровительные центры и курорты. По мнению Президента, все это осложняет реформу отрасли.