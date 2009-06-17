Около 500 тыс. россиян ежегодно умирают от алкоголя

Около 500 тысяч россиян ежегодно умирают от злоупотребления алкоголем.

Об этом свидетельствует доклад "Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические последствия и меры противодействия" Общественной палаты РФ, выдержками из которого располагает агентство УНИАН.

"Ежегодно в современной России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек. Причем проблема качества алкогольной продукции не является ключевой в эпидемии смертности", - говорится в докладе.

По данным Общественной палаты, злоупотребление алкоголем является главной причиной того, что продолжительность жизни среди мужчин в России ниже, чем в десятках более бедных стран, таких как Йемен, Бангладеш, Мавритания, Гондурас, Таджикистан, Сенегал.

"Эпидемия алкоголизма привела к тому, что в России среди находящихся на свободе мужчин смертность примерно в три раза выше средней смертности среди заключенных мужчин тех же возрастов", - отмечают авторы доклада.

Среди заключенных эксперты отмечают в восемь раз ниже смертность от внешних причин и в два раза - от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Около 80% убийц в России нетрезвы в момент убийства. Такое же состояние выявляется и у около 40% самоубийц", - говорится в докладе.