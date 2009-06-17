Из-за угрозы гриппа A/H1N1 отменен фестиваль

В Комсомольске Полтавской области из-за угрозы заражения гриппом A/H1N1 отменен ежегодный международный фестиваль «Калиновое лето на Днепре».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник горотдела культуры горисполкома Комсомольска Ирина ЗЕЛЕНСКАЯ.

«В этом году к нам на фестиваль должны были приехать коллективы из Сербии, Македонии, Израиля, Прибалтики, России. А вдруг из-за гриппа их не пустят через границу? Кто будет потом им компенсировать затраты на проезд и т.д.? Легче фестиваль отменить, что мы и сделали», – отметила И.ЗЕЛЕНСКАЯ.

По ее словам, местные власти также опасаются, что заграничные гости завезут в город «эту страшную заразу».

Справка УНИАН. В Международном фольклорном фестивале «Калиновое лето на Днепре» ежегодно участвуют не менее пяти стран, которые согласно условиям не должны повторяться на протяжении следующих пяти лет.

Основная цель фестиваля - поддержка, стимулирование и развитие народного искусства, а также ознакомление с культурой различных народов мира. Фестиваль включен в программу культурно-художественных мероприятий ЮНЕСКО.