Гипофункция щитовидной железы - признак долголетия?

Слабая активность щитовидной железы может быть одним из признаков долголетия, сообщает Reuters.

Коллектив исследователей из Медицинского центра Montefiore и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк) обследовал несколько сотен евреев-ашкенази (евреи европейского происхождения), отметивших столетие, и обнаружил, что у многих долгожителей замедлена активность щитовидной железы.

Щитовидная железа располагается в передней области шеи. Она вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ. Эти гормоны содержат йод. Активность железы можно установить, проверив у пациента уровень тиреотропного гормона. Ученые выяснили, что от 15 до 20% людей, чей возраст превышает 60 лет, имеют высокий уровень тиреотропного гормона, то есть активность их щитовидных желез снижена.

По мнению руководителя работы Мартина Серкса, гипотиреоз нормален для пожилых и может быть признаком долгожительства. Это как в животном мире: у слонов, живущих по нескольку десятков лет, низкая скорость обмена веществ и медленное сердцебиение, а у мышей быстрый метаболизм, и живут они всего несколько месяцев. Долгожителей с гипотериозом можно сравнить со слонами, а людей с гипертиреозом - с мышами.

С низкой активностью щитовидной железы связаны два генетических изменения, а также преклонный возраст испытуемых. Мартин Серкс полагает, что пожилых не стоит пичкать медикаментами, чтобы повысить активность щитовидной железы, поскольку гипотиреоз у них - нормальное состояние. Однако гипофункция железы у людей моложе 50 лет - это заболевание, которое следует лечить гормонами.

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