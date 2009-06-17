Не хотите располнеть? Не беременейте рано

В настоящее время все чаще приходится сталкиваться с тем, что совсем юные девушки-школьницы становятся матерями.

К сожалению, данные статистики не утешают, а ведь юные мамы даже не предполагают, какими последствиями чревато материнство в их возрасте.

Эти девушки в большей степени подвержены развитию ожирения, чем их нерожавшие сверстницы.

Американские ученые провели специальное исследование, и нашли подтверждение этому факту.

Для участия в проведении этого исследования было привлечено около 1900 женщин, которые успели обзавестись потомством в совсем юном подростковом возрасте.

В результате, ученые выяснили, что подавляющее число среди них страдали ожирением или, как минимум, лишним весом, причем подобное с ними произошло буквально сразу же после родов.

А наиболее полными среди этих женщин оказались те, кто в столь юном возрасте успели родить не одного ребенка.

По мнению исследователей, полученные результаты имеют большое значение, так как позволяют утверждать то, что в теперь можно расценивать беременность, как фактор риска появления лишнего веса и прочих проблем, напрямую связанных с ожирением.

И это тоже является поводом для того, чтобы объяснять молодым девушкам-подросткам то, чем они рискуют, становясь мамами в столь юном возрасте, ведь никто из них не желает быть солидной матроной через короткий период времени, помимо прочих рисков, связанных с беременностью в таком возрасте.

gen.su