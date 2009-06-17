Киевляне могут потерять качественную медицину

Фракция БЮТ в Киевсовете заявляет, что идея Киевской городской государственной администрации о создании муниципального учреждения для лечения иностранцев может быть угрозой для киевлян потерять качественную медицину.

Об этом говорится в сообщении фракции БЮТ в Киевсовете.

По данным фракции, соответствующий проект решения о создании коммунального предприятия «Киевское муниципальное медицинское агентство», которое будет предоставлять медицинские услуги иностранцам и лицам без гражданства, планируется вынести на ближайшую сессию Киевского городского совета 18 июня.

Как заявляют во фракции БЮТ, документ предусматривает, что дорогое медицинское оборудование и опытные специалисты столицы, в первую очередь, отраслей стоматологии, кардиологии и онкологии будут предоставлять платные медицинские услуги иностранцам, поскольку «потенциал лечебных учреждений Киева используется не полностью», поскольку в соответствии с Конституцией Украины медицинские услуги гражданам Украины предоставляются бесплатно, в то время как дорогое оборудование нуждается в приобретении ценных расходных материалов.

«То есть КГГА признает, что в киевских больницах имеется качественное и дорогостоящее медицинское оборудование, но служить оно почему-то должно не здоровью киевлян, поскольку на его содержание нет денег в столичном бюджете. Отдавая это оборудование на обслуживание иностранцам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ якобы хочет заработать денег для киевлян. Однако это замкнутый круг”, - прокомментировал ситуацию депутат фракции БЮТ в Киевском городском совете, член Комиссии по вопросам собственности Денис МОСКАЛЬ.

Он считает, что этот способ наполнить городской бюджет “категорически противоречит интересам киевлян”.

Депутат сообщил, что подготовил депутатский запрос, в котором просит чиновников КГГА объяснить, о каких именно лечебных учреждениях и дорогостоящем оборудовании говорится в проекте решения.

«Если это оборудование находится в коммунальной собственности, то лечить с его помощью иностранцев и только за деньги - это просто издевательство над киевлянами», - заявил Д.МОСКАЛЬ.

Он призвал депутатов всех фракций Киевсовета не поддерживать данный проект решения как не отвечающий интересам киевлян.