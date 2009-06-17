Крепкий брак позволяет женщинам спать спокойно

Стабильный брак и хорошие отношения с супругом улучшают качество сна у женщин. Исследователи отметили, что дамы, состоящие в браке и поддерживающие доверительные отношения с мужем, спят спокойно и имеют продолжительные фазы глубокого сна, чем незамужние женщины.

Самое лучшее качество сна отмечено у женщин, которые состоят в браке более восьми лет. После учёта различных факторов, включая возраст, этническую принадлежность, социально-экономический статус и депрессивные признаки, было отмечено несомненное влияние крепких супружеских уз на качество сна у женщин.

Терапевты Университета Питтсбурга предполагают, что женщины, которые давно замужем, привыкли делить постель со своим партнёром, в то время как новобрачным на первых этапах совместной жизни такие условия могут мешать нормально заснуть и выспаться. Кроме того психологи добавляют, что позитивные эмоции от общения с мужем и отсутствие ссор избавляет от лишнего беспокойства и переживаний, которые мешают сну.

В годичном обзоре участвовало 360 женщин среднего и старшего возраста. Эксперты анализировали поведенческие особенности после сна и проследили качество ночного отдыха. Они отметили, что семейное счастье снижает риск проблем сна у женщин, в то время как одиночество или разногласия с супругом приводят к расстройствам сонного режима и даже способствовали бессоннице. Чем больше лет женщина поддерживала доверительные отношения со своим мужем, тем крепче был её сон. Стабильность семейных отношений означает хороший сон, а хороший сон в свою очередь защищает от многих проблем со здоровьем, говорят американские медики.

ami-tass.ru