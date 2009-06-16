Кабачки суперполезны для здоровья

Кабачки малокалорийны и очень полезны. Их мякоть более чем на 90% состоит из воды. Кабачки содержат сахара, органические кислоты, клетчатку, минеральные вещества, витамин С, В1, В2, В3, В6, В9, РР, каротин.

Кабачки широко используются в диетическом и лечебном питании. Для тех, кто желает похудеть, сезон кабачков - просто панацея. Их можно есть сколько хочется и при этом худеть. Кабачковая диета допускает разнообразное сочетание овощей в варёном, тушёном, свежем виде.

Кабачки обладают желчегонным и мочегонным свойствами, они выводят из организма соли тяжёлых металлов и вредный холестерин.

Выводят кабачки и лишнюю воду, что весьма полезно при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы. Кабачки полезны при малокровии, сахарном диабете, аллергиях, болезнях желудка и печени.

Мякоть растения содержит сахара, белки, минеральные вещества. Она легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника, оказывая стимулирующее влияние на функцию последнего. В кабачке содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, оказывающего благотворное воздействие на кожу. Витамин А, который также содержится в кабачках, полезен для зубов и волос, хорошо влияет на зрение.

Пищевые волокна кабачков хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. При ожирении потребление кабачков вызывает иллюзию быстрого насыщения, тем самым снижая потребление другой более высококалорийной пищи. Необычайно полезны кабачки в пожилом возрасте. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника, благоприятно влияют на кроветворение, препятствуют развитию атеросклероза. Их рекомендуют включать в рацион питания при заболеваниях почек, печени, при гипертонии.

Кабачки – мочегонное средство при явных и скрытых отеках. При этом оказывает действие мякоть, семена и цветки. Семена не жарят, а сушат в горячей духовке и систематически принимают по 15-25 штук в день. Цветки, которые сами упали на землю, заваривают по 7-9 штук на стакан кипятка и пьют в течение дня, не связывая с приемом пищи. Кабачки – лучшая пища для выделения жидкости из организма. Наиболее полезны кабачки длиной около 20-25 см, недозрелые, используемые вместе с кожурой, слегка проваренные без соли и сливочного масла. Блюда из кабачков обладают также противоаллергическими, противоанемическими свойствами, желчегонным эффектом, способностью побуждать перистальтику кишечника и опорожнение желчного пузыря. В качестве противоаллергического средства 5-6 раз в день между приемами пищи принимают по 1/3 стакана настоя из 10-12 цветков растения, залитых 0,5 л кипятка и выдержанных 2-3 часа.