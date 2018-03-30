Похудение по типу фигуры

Действительно, если при выборе диеты ориентироваться на тип своей фигуры, то она окажется более результативной.

А для начала, вам следует определиться, к какому типу относится именно ваша фигура, в этом мы вам поможем.

Снимите мерки и поделите обхват талии на обхват бедер, если полученный результат будет находиться в интервале между единицей и 0,75, то вы – «яблоко», между 0,75-0,65 – «песочные часы», а если же результат будет менее 0,65, то вы явная «груша».

А теперь давайте узнаем, как, исходя полученных сведений, можно делать выбор в пользу той или иной диеты.

Женщина-«яблоко». У нее наблюдаются отложения жира в области талии и живота, кстати, подобная конституция значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

При этом избавиться от жира в области проблемных зон яблоку проще всего, а для этого следует начинать свой день с каши и фруктов и сократить потребление животных жиров.

Избавиться от шлаков поможет чай, который готовится следующим образом: кусочек имбиря, размером с ноготь большого пальца, следует измельчить и залить горячей водой, затем добавить в чай сок одного лимона.

«Яблоку» следует уделять пристальное внимание тренировкам мышц брюшного пресса: примите исходное положение – лежа на спине, согнув ноги в коленях, руки на затылке, локти разведены в стороны.

Медленно поднимайте верхнюю часть тела, затем опускайте ее, но, не соприкасаясь с поверхностью, на которой лежите.

Повторяйте упражнение двенадцать-пятнадцать раз.

Женщина – «песочные часы». В этом случае речь идет о фигуре, когда при тонкой талии обхват груди равняется обхвату бедер, а жир распределяется равномерно.

Таким дамам легче всего набрать лишние килограммы, причем они сразу же станут заметными на бедрах.

В этом случае на помощь придут: большее количество движения и нужно будет урезать привычные порции в своем пищевом рационе.

Следует свести к минимуму в меню сладости, мучные изделия, сухофрукты и орехи.

А вот на белковую пищу следует обратить внимание, то есть следует употреблять больше мяса нежирных сортов, куриную грудку без кожицы, яйца, а также нужно обратить внимание на зелень и зеленые листовые овощи.

А вот физическим нагрузкам повышенного внимания уделять не требуется, будет вполне достаточно прогулок в утренние и вечерние часы, плавание, занятия танцами, игра в волейбол, велосипедные прогулки, игнорирования лифта.

Женщина – «груша». Под «прицелом», в этом случае, бедра и ягодицы. Женщинам с таким типом фигуры, следует опасаться возникновения артрита и опасаться проявлений целлюлита, так как к нему «груши» склонны в больше степени.

Так как жир на бедрах занимается усиленной выработкой белка, то снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

А вот от пищи, богатой крахмалом, это может быть, например, рис или картофель, следует отказаться.

В меню следует стараться включать большее количество помидоров и томатного сока, которые помогут поддерживать кожу в тонусе в проблемной зоне, и также нормализуют обменные процессы в организме.

Полезно ежедневно заниматься гимнастикой для ног и ягодиц, для этого требуется встать на колени, опираясь на согнутые в локтях руки, а туловище и голова должны образовать прямую линию.

Согнутую в колене ногу отведите назад, после чего опустите и вновь отведите назад.

Выполняйте упражнение двенадцать-пятнадцать раз, после чего проделайте то же самое с другой ногой.

Можно воспользоваться и массажем, разминая ноги и ягодицы руками или с помощью массажера по направлению снизу вверх.

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