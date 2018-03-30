Похудение по типу фигуры
Если при выборе диеты ориентироваться на тип своей фигуры, то она окажется более результативной. Для начала следует определиться, к какому типу относится именно ваша фигура...
Действительно, если при выборе диеты ориентироваться на тип своей фигуры, то она окажется более результативной.
А для начала, вам следует определиться, к какому типу относится именно ваша фигура, в этом мы вам поможем.
Снимите мерки и поделите обхват талии на обхват бедер, если полученный результат будет находиться в интервале между единицей и 0,75, то вы – «яблоко», между 0,75-0,65 – «песочные часы», а если же результат будет менее 0,65, то вы явная «груша».
А теперь давайте узнаем, как, исходя полученных сведений, можно делать выбор в пользу той или иной диеты.
Женщина-«яблоко».У нее наблюдаются отложения жира в области талии и живота, кстати, подобная конституция значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
При этом избавиться от жира в области проблемных зон яблоку проще всего, а для этого следует начинать свой день с каши и фруктов и сократить потребление животных жиров.
Избавиться от шлаков поможет чай, который готовится следующим образом: кусочек имбиря, размером с ноготь большого пальца, следует измельчить и залить горячей водой, затем добавить в чай сок одного лимона.
«Яблоку» следует уделять пристальное внимание тренировкам мышц брюшного пресса: примите исходное положение – лежа на спине, согнув ноги в коленях, руки на затылке, локти разведены в стороны.
Медленно поднимайте верхнюю часть тела, затем опускайте ее, но, не соприкасаясь с поверхностью, на которой лежите.
Повторяйте упражнение двенадцать-пятнадцать раз.
Женщина – «песочные часы».В этом случае речь идет о фигуре, когда при тонкой талии обхват груди равняется обхвату бедер, а жир распределяется равномерно.
Таким дамам легче всего набрать лишние килограммы, причем они сразу же станут заметными на бедрах.
В этом случае на помощь придут: большее количество движения и нужно будет урезать привычные порции в своем пищевом рационе.
Следует свести к минимуму в меню сладости, мучные изделия, сухофрукты и орехи.
А вот на белковую пищу следует обратить внимание, то есть следует употреблять больше мяса нежирных сортов, куриную грудку без кожицы, яйца, а также нужно обратить внимание на зелень и зеленые листовые овощи.
А вот физическим нагрузкам повышенного внимания уделять не требуется, будет вполне достаточно прогулок в утренние и вечерние часы, плавание, занятия танцами, игра в волейбол, велосипедные прогулки, игнорирования лифта.
Женщина – «груша».Под «прицелом», в этом случае, бедра и ягодицы. Женщинам с таким типом фигуры, следует опасаться возникновения артрита и опасаться проявлений целлюлита, так как к нему «груши» склонны в больше степени.
Так как жир на бедрах занимается усиленной выработкой белка, то снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
А вот от пищи, богатой крахмалом, это может быть, например, рис или картофель, следует отказаться.
В меню следует стараться включать большее количество помидоров и томатного сока, которые помогут поддерживать кожу в тонусе в проблемной зоне, и также нормализуют обменные процессы в организме.
Полезно ежедневно заниматься гимнастикой для ног и ягодиц, для этого требуется встать на колени, опираясь на согнутые в локтях руки, а туловище и голова должны образовать прямую линию.
Согнутую в колене ногу отведите назад, после чего опустите и вновь отведите назад.
Выполняйте упражнение двенадцать-пятнадцать раз, после чего проделайте то же самое с другой ногой.
Можно воспользоваться и массажем, разминая ноги и ягодицы руками или с помощью массажера по направлению снизу вверх.