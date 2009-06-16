Ющенко побывал на строительстве Черкасской детской больницы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился со строительством Черкасской областной детской больницы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, вместе с Президентом строительство осмотрели министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ.

В пресс-службе напомнили, что Черкасская областная детская больница рассчитана на 300 койко-мест. В трех ее корпусах должны разместиться областной медико-генетический центр, центр пренатальной диагностики, областной центр планирования семьи и репродуктивного здоровья, центр неонатологии, высокоспециализированные отделения хирургического и соматического профиля для детей и тому подобное. Такое размещение позволит на единой территории оказывать специализированную медицинскую помощь детям, подросткам, беременным и роженицм области. Предусмотрено также реабилитационное отделение, где с целью предотвращения инвалидизации будет осуществляться ранняя реабилитация детям с неврологической, ортопедической и другими патологиями.

Как доложили главе государства, на это время уровень строительной готовности поликлиники составляет 95%, неонатального центра - 70%, главного корпуса больницы – 40%, котельной - 100%. Для завершения строительства необходимо 61,6 млн. грн.