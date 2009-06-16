В Ривном с сальмонеллезом госпитализированы уже 26 человек
11:11, 16 июня 2009Страна
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Праздновали день рождения
15 июня в инфекционное отделение Ривненской центральной городской больницы были дополнительно госпитализированы 7 человек, которые 12 июня праздновали день рождения в здании областного музыкально-драматического театра.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по состоянию на 7.00 вторника, с диагнозом "сальмонеллез" в больнице находятся 26 лиц. Состояние здоровья пострадавших - средней степени тяжести.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
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