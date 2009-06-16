В Ривном с сальмонеллезом госпитализированы уже 26 человек

15 июня в инфекционное отделение Ривненской центральной городской больницы были дополнительно госпитализированы 7 человек, которые 12 июня праздновали день рождения в здании областного музыкально-драматического театра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по состоянию на 7.00 вторника, с диагнозом "сальмонеллез" в больнице находятся 26 лиц. Состояние здоровья пострадавших - средней степени тяжести.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.