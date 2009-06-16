Марихуана повреждает ДНК

Курение марихуаны повреждает ДНК, что чревато развитием рака. К такому выводу пришли исследователи из Лестерского университета (Великобритания).

Ранее было известно, что токсичные вещества в табачном дыме могут негативно влиять на генетический материал и увеличивать риск возникновения рака легких и других видов онкологических заболеваний. Однако не было ясно, оказывает ли аналогичный эффект дым марихуаны.

Наибольшее беспокойство медиков вызывала токсичность ацетальдегида, который присутствует как в табаке, так и в наркотическом растении. Чтобы выявить повреждения ДНК от ацетальдегида, команда ученых во главе с Раджиндером Сингхом использовала новую методику - модифицированную масс-спектрометрию. Результаты анализа показали: дым при курении марихуаны действительно изменяет ДНК человека таким образом, что повышается вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Ранее ученые из Исследовательского центра Фреда Хатчинсона (США) выяснили, что частое или длительное курение марихуаны может увеличивать у мужчин риск заболевания раком яичка. Так, у потребляющих марихуану регулярно или с ранних лет риск заболеть в два раза больше, чем у никогда не пробовавших этот наркотик. Кроме того, существует связь между курением марихуаны и несеминомой - крайне опасной быстроразвивающейся формой рака яичка, которая поражает в основном молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет.

compulenta.ru