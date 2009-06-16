Чтобы не старела кожа лица

Давайте познакомимся с теми средствами, которые помогут нам в уходе за стареющей кожей.

1. Залейте траву зверобоя кипятком и настаивайте в течение получаса, после чего настой процедите и добавьте в него горчицу.

Используйте средство для умывания.

2. Залейте одну столовую ложку листьев крапивы стаканом кипятка, оставьте на тридцать минут, процедите настой и добавьте в него одну чайную ложку порошка семян горчицы, этим настоем также следует умываться.

3. Измельчите корень и зелень петрушки (один корень и один стебель с листьями), залейте двумя стаканами воды и поставьте на огонь, кипятите на малом огне в течение двадцати минут, отвар процедите, и добавьте одну чайную ложку порошка горчицы.

Приготовленным тоником протирайте лицо и руки по утрам и вечерам.

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