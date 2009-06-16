Кисломолочные продукты лечат и продлевают жизнь

Современная медицина утверждает, что регулярное потребление кисломолочных продуктов укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Все кисломолочные продукты (кефир, ряженка, варенец, простокваша, ацидофильное молоко, кумыс, чай, йогурт) улучшают аппетит, оказывают послабляющее действие, а также выводят радионуклиды, соли тяжелых металлов, токсины и шлаки.

Кефир

Кефир - древнейший кисломолочный продукт. Это напиток смешанного брожения - молочнокислого и спиртового. Готовится он на кефирных грибах, симбиозе молочнокислых стрептококков, молочнокислых палочек и дрожжей.

Он легко усваивается, быстро дает эффект насыщения, освежает из-за небольшого количества алкоголя, слегка возбуждает.

Особенно полезен кефир при малокровии и пониженном аппетите. Особенно это касается пожилых людей, у которых процесс пищеварения протекает более вяло, а также после реабилитации тяжелых заболеваний. Поскольку кефир усиливает выведение жидкости из организма, то он полезен людям имеющие избыточный вес, а также страдающим сахарным диабетом, заболевание почек и сердца, сопровождающимися отеками. Лечение кефиром поддаются гипертоники.

Ограничить употребление кефира необходимо только людям, страдающим повышенной секрецией желудка.

Кумыс

Кумыс - древнейший кисломолочный продукт. Его готовят, из кобыльего молока и называют напитком богатырей. Кумыс применяют для лечения туберкулеза, сердечнососудистых, желудочно-кишечных заболеваний. Его назначают при авитаминозе, нарушениях обмена веществ, неврозах и неврастениях.

Простокваша

Простокваша - скисшее естественным путем молоко. Она улучшает работу кишечника, устраняет запоры, излечивает застарелый грипп, хронический бронхит.

Ацидофильное молоко

Ацидофильное молоко - пастеризованное молоко, сквашенное с помощью особых ацидофильных палочек, которые попав в кишечник, подавляют жизнедеятельность вредных бактерий, вызывающих гниение. Так же используют этот продукт при дизентерии, воспалениях желудка с пониженной кислотностью, болезных печени.

Для лечения так же используют другие кисломолочные продукты - ряженку, йогурт, чал, мацони. Их употребление способствует восстановлению сил, улучшает самочувствие и оказывает содействие в излечении многих болезней.

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